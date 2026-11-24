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ATAQUE Torre do centro financeiro de Riade foi alvo de ataque Três testemunhas afirmaram que o ataque teve como alvo o arranha-céu que abriga a sede do Fundo de Investimento Público

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que combate os houthis do Iêmen, confirmou nesta terça-feira (24) um ataque contra uma torre no distrito financeiro de Riade, onde testemunhas relataram à AFP que a sede do fundo soberano saudita foi atingida.

"Uma das torres do centro financeiro foi alvo de um ataque terrorista covarde. As autoridades competentes estão inspecionando o local", declarou no X o porta-voz da coalizão, Turki al-Maliki, em um momento em que os houthis pró-Irã intensificam seus ataques contra o reino.

Três testemunhas afirmaram que o ataque teve como alvo o arranha-céu que abriga a sede do Fundo de Investimento Público (PIF). Caso se confirme, este seria o segundo incidente do tipo em menos de uma semana contra esse edifício, localizado no distrito financeiro de Riade.

O reino tem sido alvo dos houthis pró-Irã desde a retomada das hostilidades no vizinho Iêmen, onde Riade lidera uma coalizão internacional que apoia o governo iemenita, reconhecido pela comunidade internacional, em sua guerra contra o grupo alinhado ao Irã.

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