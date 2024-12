A- A+

INCIDENTE Torre Eiffel é evacuada devido a incêndio e curto-circuito em sistema de elevadores Apesar do susto, a rápida atuação dos bombeiros evitou danos maiores

Um curto-circuito no sistema de um dos elevadores entre o segundo e o último andar da Torre Eiffel causou a evacuação do monumento na manhã desta terça-feira.

O incidente, que ativou o alarme de incêndio às 10h50, foi rapidamente controlado pelos bombeiros, mas interrompeu temporariamente as visitas a uma das atrações turísticas mais icônicas do mundo.

De acordo com a Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), o curto-circuito deu origem a chamas localizadas no poço do elevador, o que dificultou o acesso dos bombeiros.

O fogo foi extinto por volta das 12h (horário local), mas a complexidade do local afetado exigiu uma operação cuidadosa para garantir a segurança do monumento.

Embora o monumento costume receber de 15.000 a 25.000 visitantes por dia, o acesso ao público será retomado de forma gradual ainda nesta terça-feira, mas limitado ao segundo andar, conforme informou a SETE.

A Torre Eiffel raramente é cenário de incidentes desse tipo, o que torna o evento ainda mais impressionante. "Ocorreu um curto-circuito na linha de um elevador entre o segundo andar e o último andar", detalhou a SETE sobre o motivo do acionamento do alarme e a subsequente evacuação.

Apesar do susto, a rápida atuação dos bombeiros evitou danos maiores. A investigação sobre as causas exatas do incidente está em andamento.

