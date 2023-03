Torre Eiffel homenageia os 100 anos do falecimento de seu criador

A- A+

A Torre Eiffel será sede de alguns eventos para homenagear o centenário da morte de seu criador, Gustave Eiffel (1832-1923), anunciaram nesta quinta-feira (09) os responsáveis do monumento parisiense e os familiares do engenheiro.

Quem visitar a torre de treliças de ferro entre maio e novembro poderá desfrutar de eventos culturais e apresentações, incluindo uma exposição imersiva na qual uma versão digitalizada do criador conta a história da construção.

Será inaugurado durante o verão uma exposição no átrio do monumento. Já no outono, a "dama de ferro" irá inaugurar um espetáculo que mistura música eletrônica e arte digital.

Em comemoração, o serviço de Correios da França emitirá um selo especial a partir de 27 de março.

"Construir uma torre de 300 metros no final do século XIX no coração de Paris, a torre mais alta do mundo na época, é um desafio incrível, da ordem da ficção científica", defendeu Jean-François Martins, presidente da companhia pública que administra a torre.

"Comemorar o centenário de sua morte é celebrar o espírito de conquista científica, a genialidade humana", acrescentou.

Os parentes do engenheiro - autor de outras construções importantes na França e em outros países - solicitaram a admissão dos restos mortais de Gustave Eiffel no Panteão de Paris, onde estão ilustres personalidades francesas.

Myriam Larnaudie-Eiffel, tataraneta do criador, explica que "Gustave Eiffel personificava a França industrial e era um líder com ideias socialmente avançadas".

Eiffel projetou pontes na China, Vietnã e Bolívia, igrejas no Peru e Chile, o porto da cidade portuguesa de Porto, a estação ferroviária de Budapeste e a estrutura da Estátua da Liberdade em Nova York.

A Torre Eiffel recebeu, em 2022, 6,2 milhões de visitantes e gerou 100 milhões de euros (cerca de US$ 105 milhões) em receita.

