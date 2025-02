A- A+

REINO UNIDO Torre Grenfell de Londres, destruída em incêndio em 2017, será demolida A associação Grenfell Next of Kin afirmou que gostaria que a torre continuasse no local para recordar a catástrofe, mas admite que não é possível por "razões de segurança"

A Torre Grenfell de Londres, destruída por um incêndio em 2017 no qual morreram 72 pessoas, será demolida, anunciaram duas associações de vítimas.

A Grenfell Next of Kin (GNK) e a Grenfell United informaram que a vice-primeira-ministra britânica Angela Rayner, também ministra da Habitação, anunciou a decisão na quarta-feira em uma reunião pública.

Em 14 de junho de 2017, um incêndio destruiu a torre de 24 andares da zona oeste de Londres, onde moravam muitas famílias modestas.

Esta foi o pior incêndio em um prédio residencial no Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial.

Em menos de meia hora, o fogo se propagou por todo o edifício, cuja fachada tinha revestimento de um material altamente inflamável.

A associação Grenfell Next of Kin afirmou que gostaria que a torre continuasse no local para recordar a catástrofe, mas admite que não é possível por "razões de segurança". A Grenfell United lamentou que as vítimas e suas famílias não tenham sido consultadas antes da decisão.

Um relatório divulgado em setembro destacou que o incêndio foi consequência de "décadas de erros" por parte do governo e do setor da construção civil.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, pediu desculpas "em nome do Estado britânico".

