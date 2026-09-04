Torre Malakoff recebe 8ª Feira Periferia Empreendedora nesta sexta-feira (4)
Iniciativa busca ampliar a visibilidade de negócios comunitários e conectar produções periféricas a novos mercados
A Torre Malakoff, localizada no Bairro do Recife, na área central da cidade, sedia, nesta sexta-feira (4), das 12h às 20h, a 8ª Feira Periferia Empreendedora, que busca fortalecer a economia popular e gerar renda nos territórios da Região Metropolitana do Recife (RMR).
O evento é gratuito e tem como objetvio conectar as produções periféricas aos novos mercados, uma forma de garantir visibilidade para negócios de base comunitária.
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Realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh-PE), a feira reúne dez empreendedoras e coletivos nos setores de gastronomia, literatura, artesanato, economia criativa e moda.
Entre as marcas que confirmaram presença estão a BH Artes, de pinturas, e a Selma Resinart, de peças artesanais em resina.
De acordo com a diretora de Desenvolvimento Integrado dos Territórios Periféricos da Seduh, Josiane Silva, a iniciativa vai além da comercialização.
“O objetivo é estruturar as cadeias produtivas locais, fortalecer redes de cooperação e integrar o potencial das periferias à dinâmica econômica metropolitana, reconhecendo esses territórios como polos de inovação e valor”, destacou.
Além da entrada gratuita, o evento é aberto ao público em geral.
Serviço:
8ª edição da Feira Periferia Empreendedora
- Local: Torre Malakoff
- Data: Sexta-feira, 4 de setembro
- Horário: 12h às 20h
- Entrada: Totalmente gratuita
- Endereço: Praça do Arsenal da Marinha, s/n - Bairro do Recife, Recife