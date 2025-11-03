A- A+

DESASTRE Torre medieval em Roma desaba parcialmente durante obras de renovação e deixa feridos A Torre dei Conti foi construída no século XIII pelo Papa Inocêncio III como uma residência para sua família

Uma torre medieval em Roma, na Itália, perto das famosas ruínas do Fórum Romano, desabou parcialmente nesta segunda-feira, 3, durante o trabalho de renovação da estrutura, deixando pelo menos um trabalhador gravemente ferido, segundo a mídia italiana.

Centenas de turistas presenciaram o momento em que os bombeiros usaram uma escada móvel e levaram uma maca até o nível superior da Torre dei Conti. Três trabalhadores foram resgatados, enquanto um permaneceu preso dentro da estrutura, disse o jornal Corriere della Sera.

Durante a operação de resgate realizada pelos bombeiros, outra parte da torre desabou, levantando uma nuvem de fumaça. Os bombeiros que estavam em uma escada móvel desceram rapidamente quando ocorreu o desabamento adicional. Não há informações se, após esse segundo incidente, outras pessoas também ficaram feridas.

A Torre dei Conti foi construída no século XIII pelo Papa Inocêncio III como uma residência para sua família. A torre foi danificada em um terremoto em 1349 e sofreu desabamentos subsequentes no século XVII.

Reportagens da mídia italiana disseram que tanto o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, quanto o Ministro da Cultura Italiano, Alessandro Giulio, estavam no local. (Com informações da Associated Press)



