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RECIFE Torres de vigilância no Recife divulgarão canais de apoio a mulheres vítimas de violência Parceria entre o TJPE e a Qualiport levará informações sobre proteção e acesso à Medida Protetiva de Urgência Eletrônica por meio de QR Codes instalados

Com o intuito de ampliar o acesso aos canais de apoio, torres de vigilância espalhadas pelo Recife passarão a divulgar informações de orientação e proteção voltadas às mulheres em situação de violência.

Além das mensagens informativas, QR Codes instalados nos equipamentos irão redirecionar as vítimas ao serviço de Medida Protetiva de Urgência (MPU) Eletrônica, disponível no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

As torres já existentes serão adaptadas para a divulgação do material informativo, enquanto as novas estruturas serão projetadas com um espaço exclusivo para essa finalidade. A inciativa faz parte de uma série de medidas de prevenção previstas na Lei Maria da Penha.

A ação será formalizada com um termo de cooperação entre a empresa Qualiport, responsável por mais de 650 torres de vigilância no Recife, e o TJPE. O documento será assinado pelo presidente do Tribunal, o desembargador Francisco Bandeira de Mello, nesta quinta-feira (5).

Também estarão presentes na solenidade a coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, desembargadora Valéria Bezerra Pereira Wanderley, e representantes da Qualiport.





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