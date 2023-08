A- A+

SAÚDE Tosse que dura semanas ou meses? Isso pode ser um problema cardíaco, alerta médica; entenda Sintoma tem como função limpar as vias aéreas e eliminar agentes irritantes

A tosse é um sintoma comum a várias doenças, como gripes, resfriados, asma, bronquite, rinite, pneumonia ou refluxo. Esta é uma reação do corpo com o objetivo de limpar as vias aéreas e eliminar muco, agentes irritantes ou alérgenos, como poeira, fumaça, mofo e poluentes.

Na maioria das vezes, esse sinal não representa perigo. No entanto, a tosse persistente que dura semanas ou meses necessita de investigação, alerta a médica Gisele Abud, diretora Técnica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Zona Leste, em São Paulo.

— Isolada, a tosse não apresenta riscos à saúde. Porém, quando acompanhada de dor no peito, chiado, falta de ar, cansaço, edema ou inchaço dos membros inferiores, há indícios de que o sintoma é decorrente de um problema cardíaco — explica a especialista, por e-mail.

Os principais fatores de risco para doenças cardíacas são diabetes, obesidade, sedentarismo, hipertensão, tabagismo, colesterol alto e histórico familiar.

Nesses casos, quando o coração já não está trabalhando bem, há chances do paciente desenvolver uma insuficiência cardíaca, quadro em que o órgão aumenta de tamanho, o que prejudica o bombeamento de sangue.

Com contrações menores, o sague retorna aos pulmões gerando um acúmulo de líquido na região, resultando na congestão pulmonar e consequente estímulo da tosse na tentativa de eliminar o excesso da substância.

— Além da insuficiência, a tosse cardíaca também pode surgir em quadros de doença valvar, lesões da valva, doenças obstrutivas do coração, cardiomiopatias e cardiopatias congênitas — completa Gisele.

Por isso, diante de quadros de tosse que não melhoram, o indicado é procurar por um médico para investigar as causas.

Veja também

