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Conflito

TotalEnergies suspende operações em refinaria na Arábia Saudita danificada em bombardeio

Unidades da instalação "foram paralisadas" após incidentes ocorridos na noite de 7 para 8 de abril

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Refinarias da TotalEnergies na FrançaRefinarias da TotalEnergies na França - Foto: Loc Venance / AFP

O grupo petrolífero francês TotalEnergies anunciou, nesta sexta-feira(10), que suspendeu as operações na refinaria de Satorp, na Arábia Saudita, danificada durante ataques na noite em que foi anunciada a trégua entre Irã e Estados Unidos.

“Como medida de segurança”, as unidades da instalação “foram paralisadas” após “incidentes ocorridos na noite de 7 para 8 de abril, que danificaram uma das linhas de processamento da refinaria”, afirmou a TotalEnergies em um comunicado aos investidores. “Não houve vítimas”, acrescentou.

 

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A TotalEnergies detém uma participação de 37,5% na Satorp, partilhada com a saudita Aramco, proprietária dos 62,5% restantes.

Na quinta-feira, o Ministério da Energia da Arábia Saudita relatou "múltiplos ataques" contra "instalações energéticas específicas no Reino", incluindo esta refinaria.

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