Totem de vigilância inteligente Preserve Liserve: segurança e inovação para o Carnaval de Olinda

O Grupo Preserve Liserve firmou um convênio com a Prefeitura de Olinda para implantação de Totens de Vigilância Inteligente, durante o Carnaval 2025. A solução será uma ferramenta importante de segurança, para o sítio histórico da cidade, no período festivo.

Durante os dias de folia, 35 Totens de Vigilância Inteligente, com mais de 100 câmeras, estarão ativos na cidade. Cada totem contará com 3 ou 4 câmeras de alta definição (Full HD) e com visão noturna, que serão posicionados em pontos estratégicos, integrados à segurança pública municipal e estadual, com monitoramento 24h.

As imagens capturadas pelas câmeras dos totens serão armazenadas em nuvem e ficarão disponíveis para as autoridades competentes. Além disso, o Totem de Vigilância Inteligente contará com um esquema operacional avançado do Grupo Preserve Liserve para assegurar o funcionamento dos equipamentos.

Após o Carnaval, a cidade de Olinda ainda contará com 15 totens para ampliar o monitoramento do sítio histórico, avançando e integrando tecnologia de ponta para a segurança do município.

Este convênio representa uma das características mais sólidas do Grupo Preserve Liserve: o apreço pela segurança com máxima eficiência. A participação do Grupo no Carnaval de Olinda, que é o maior do mundo, reflete os 50 anos de história da empresa e sua consolidação na região e no país.

