Touro enfurecido avança sobre homem e passa por cima de BMW

Um touro enfurecido destruiu um automóvel da marca BMW, ao passar por cima no veículo, no momento em que perseguia um homem, mostram vídeos compartilhados nas redes sociais nessa sexta-feira, 11. O episódio, segundo as postagens, teria ocorrido em uma avenida de Ribeirão Preto no interior de São Paulo.



Conforme as imagens, o animal aparece solto em uma área de gramado ao lado de uma cerca, na beira da avenida. Aparentemente, o touro avista o homem, quando começa a correr em disparada. Nesse momento, os carros permaneciam parados no trânsito, aguardando uma possível reação do animal. Um cachorro também aparece logo atrás do touro.





De repente, o homem aparece nas imagens correndo entre os veículos. Atrás dele, logo na sequência, é possível ver o salto do touro, que não consegue alcançá-lo, mas pisa em cima do automóvel. A traseira fica amassada e os vidros do veículo, quebrados. Por fim, o indivíduo que estava sendo perseguido aparece novamente no vídeo assustado com o ocorrido.



"Tudo o que eu precisava. Como vou explicar que um touro pulou no meu carro?" disse a motorista, que fez o registro do vídeo e que também teve a frente do seu veículo atingida pelo animal.



Procurada a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que, até o momento, não foi feita abertura da ocorrência sobre o caso. A prefeitura da cidade não foi localizada para informar o que aconteceu com o touro, assim como de qual propriedade ele teria escapado.

