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saúde 'Tóxico e prejudicial': influenciadora grávida tem quadro de 'quase envenenamento' por alimento Britânica relata níveis elevados de arsênio e risco de envenenamento por mercúrio após comer atum em lata todos os dias

A influenciadora britânica Grace Beverley, de 28 anos, revelou que esteve próxima de desenvolver intoxicação por mercúrio após consumir atum em lata diariamente. A criadora de conteúdo afirmou que exames médicos apontaram níveis “incrivelmente altos de arsênio”, além de alterações hormonais e sintomas físicos preocupantes.

Segundo Beverley, ela começou a notar ganho de peso com facilidade, inflamação e uma sensação de desregulação hormonal. No inverno de 2025, decidiu realizar exames hormonais, gastrointestinais e de sangue, quando recebeu uma ligação inesperada do médico.

Durante a consulta, a médica questionou a frequência com que ela consumia peixe enlatado. “Eu disse: ‘Uma, talvez duas latas de atum por dia’, ao que ela respondeu: ‘Você sabe que o recomendado são duas porções por semana?’ E eu disse: ‘Não’, obviamente eu não sabia”, contou Beverley.

Fundadora da marca de roupas esportivas Tala, a influenciadora explicou que recorria ao atum pela praticidade, especialmente em dias corridos de trabalho. A recomendação médica, no entanto, foi imediata: interromper o consumo de peixe por alguns meses.

“[A médica] disse: ‘Sim, você está no limite para envenenamento por mercúrio e também tem níveis incrivelmente altos de arsênio e eu recomendaria que você parasse de comer peixe por alguns meses.’ Então, é… não façam isso”, acrescentou.

De acordo com a Cleveland Clinic, o envenenamento por mercúrio geralmente ocorre quando há consumo excessivo de frutos do mar, que podem conter o metal. “O mercúrio é tóxico e prejudicial ao corpo humano. O envenenamento por mercúrio ocorre quando você se expõe a uma quantidade excessiva e o corpo reage negativamente ao composto”, informa a instituição.

A Organização Mundial da Saúde também alerta que o mercúrio pode afetar os rins, causar danos ao sistema nervoso e provocar problemas de pele. Segundo o órgão, os “sais inorgânicos de mercúrio são corrosivos para a pele, olhos e trato gastrointestinal, podendo induzir toxicidade renal se ingeridos”.

A repercussão do relato nas redes sociais foi imediata. Entre os mais de 469 mil seguidores de Beverley no TikTok, muitos demonstraram surpresa ao descobrir a recomendação de consumo. “Assistindo isso como um pescetariano que come atum todos os dias”, comentou um usuário.

Outro escreveu: “DUAS PORÇÕES POR SEMANA??? PERDÃO!!! Eu como isso todos os dias!”, enquanto um terceiro acrescentou: “Espera, eu venho comendo atum enlatado quase diariamente desde janeiro, eu preciso da proteína.”

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