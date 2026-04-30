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'Tóxico e prejudicial': influenciadora grávida tem quadro de 'quase envenenamento' por alimento

Britânica relata níveis elevados de arsênio e risco de envenenamento por mercúrio após comer atum em lata todos os dias

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Influenciadora britânica Grace Beverley, de 28 anos, revelou que esteve próxima de desenvolver intoxicação por mercúrioInfluenciadora britânica Grace Beverley, de 28 anos, revelou que esteve próxima de desenvolver intoxicação por mercúrio - Foto: Instagram/Reprodução; Freepik

A influenciadora britânica Grace Beverley, de 28 anos, revelou que esteve próxima de desenvolver intoxicação por mercúrio após consumir atum em lata diariamente. A criadora de conteúdo afirmou que exames médicos apontaram níveis “incrivelmente altos de arsênio”, além de alterações hormonais e sintomas físicos preocupantes.

Segundo Beverley, ela começou a notar ganho de peso com facilidade, inflamação e uma sensação de desregulação hormonal. No inverno de 2025, decidiu realizar exames hormonais, gastrointestinais e de sangue, quando recebeu uma ligação inesperada do médico.

Durante a consulta, a médica questionou a frequência com que ela consumia peixe enlatado. “Eu disse: ‘Uma, talvez duas latas de atum por dia’, ao que ela respondeu: ‘Você sabe que o recomendado são duas porções por semana?’ E eu disse: ‘Não’, obviamente eu não sabia”, contou Beverley.

Fundadora da marca de roupas esportivas Tala, a influenciadora explicou que recorria ao atum pela praticidade, especialmente em dias corridos de trabalho. A recomendação médica, no entanto, foi imediata: interromper o consumo de peixe por alguns meses.

“[A médica] disse: ‘Sim, você está no limite para envenenamento por mercúrio e também tem níveis incrivelmente altos de arsênio e eu recomendaria que você parasse de comer peixe por alguns meses.’ Então, é… não façam isso”, acrescentou.

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De acordo com a Cleveland Clinic, o envenenamento por mercúrio geralmente ocorre quando há consumo excessivo de frutos do mar, que podem conter o metal. “O mercúrio é tóxico e prejudicial ao corpo humano. O envenenamento por mercúrio ocorre quando você se expõe a uma quantidade excessiva e o corpo reage negativamente ao composto”, informa a instituição.

A Organização Mundial da Saúde também alerta que o mercúrio pode afetar os rins, causar danos ao sistema nervoso e provocar problemas de pele. Segundo o órgão, os “sais inorgânicos de mercúrio são corrosivos para a pele, olhos e trato gastrointestinal, podendo induzir toxicidade renal se ingeridos”.

A repercussão do relato nas redes sociais foi imediata. Entre os mais de 469 mil seguidores de Beverley no TikTok, muitos demonstraram surpresa ao descobrir a recomendação de consumo. “Assistindo isso como um pescetariano que come atum todos os dias”, comentou um usuário.

Outro escreveu: “DUAS PORÇÕES POR SEMANA??? PERDÃO!!! Eu como isso todos os dias!”, enquanto um terceiro acrescentou: “Espera, eu venho comendo atum enlatado quase diariamente desde janeiro, eu preciso da proteína.”

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