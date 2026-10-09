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SANÇÕES

TPI rejeita sanções dos EUA e afirma que 'a história julgará este momento'

"Ninguém está acima da lei", declarou o tribunal em um comunicado

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Tribunal Penal Internacional (TPI) rejeitou, nesta sexta-feira (9), as sanções impostas pelos Estados Unidos contra a instituiçãoTribunal Penal Internacional (TPI) rejeitou, nesta sexta-feira (9), as sanções impostas pelos Estados Unidos contra a instituição - Foto: Nicolas Tucat/AFP

O Tribunal Penal Internacional (TPI) rejeitou, nesta sexta-feira (9), as sanções impostas pelos Estados Unidos contra a instituição e afirmou que "a história julgará este momento".

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As sanções constituem "um ataque ao Estado de Direito e aos próprios fundamentos da ordem jurídica internacional, ao questionar o princípio fundamental de que ninguém está acima da lei", declarou o tribunal em um comunicado.
 

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