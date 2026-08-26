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Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em empresarial no bairro da Boa Vista

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), no Empresarial Progresso, localizado na Rua do Progresso

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Samu e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram acionados ao localSamu e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram acionados ao local - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um trabalhador de 54 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em um empresarial no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (26).

O caso aconteceu no Empresarial Progresso, localizado na Rua do Progresso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima pendurada em uma área elevada do prédio, nas proximidades de uma caixa d'água.

O nome do homem não foi divulgado.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência de choque elétrico às 9h24 e destacou que a morte aconteceu antes da chegada das equipes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado e enviou duas viaturas ao local, sendo uma de salvamento e uma de comando operacional.

Após a realização da perícia pela Polícia Científica, o CBMPE utilizou amarrações e técnicas de acesso para remover a vítima do local. 

A Polícia Militar atuou na ocorrência, isolando a área por meio do 16º BPM. Já a Polícia Civil de Pernambuco registrou, por meio da Delegacia da 2ª Circunscrição da Boa Vista, a ocorrência de morte a esclarecer. As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso. 

Em nota, a Neoenergia Pernambuco informou que o homem sofreu uma descarga elétrica enquanto realizava o serviço de manutenção da caixa de água do prédio.

"O acidente ocorreu na área interna do imóvel, sem nenhuma relação com a rede de distribuição de energia elétrica da empresa. Ainda assim, uma equipe foi ao local, a pedido do Corpo de Bombeiros, para auxiliar o serviço da corporação", ressaltou a Neoenergia, que lamentou a morte.

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