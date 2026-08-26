A- A+

centro Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em empresarial no bairro da Boa Vista Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), no Empresarial Progresso, localizado na Rua do Progresso

Um trabalhador de 54 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em um empresarial no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (26).

O caso aconteceu no Empresarial Progresso, localizado na Rua do Progresso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima pendurada em uma área elevada do prédio, nas proximidades de uma caixa d'água.



O nome do homem não foi divulgado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência de choque elétrico às 9h24 e destacou que a morte aconteceu antes da chegada das equipes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado e enviou duas viaturas ao local, sendo uma de salvamento e uma de comando operacional.



Após a realização da perícia pela Polícia Científica, o CBMPE utilizou amarrações e técnicas de acesso para remover a vítima do local.



A Polícia Militar atuou na ocorrência, isolando a área por meio do 16º BPM. Já a Polícia Civil de Pernambuco registrou, por meio da Delegacia da 2ª Circunscrição da Boa Vista, a ocorrência de morte a esclarecer. As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso.

Em nota, a Neoenergia Pernambuco informou que o homem sofreu uma descarga elétrica enquanto realizava o serviço de manutenção da caixa de água do prédio.



"O acidente ocorreu na área interna do imóvel, sem nenhuma relação com a rede de distribuição de energia elétrica da empresa. Ainda assim, uma equipe foi ao local, a pedido do Corpo de Bombeiros, para auxiliar o serviço da corporação", ressaltou a Neoenergia, que lamentou a morte.

Veja também