Trabalhador rural de 29 anos é morto a tiros em ação policial na cidade de Escada, na Mata Sul

Um trabalhador rural foi morto a tiros durante uma ação policial no município de Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.



O crime aconteceu na quarta-feira (21), por volta das 15h, na comunidade Córrego do Ferreiro, e está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



Informações preliminares apontam que a vítima, identificada como Deyvison Batista da Silva, de 29 anos, estava conversando com amigos quando foi atingida por disparos.



Após a morte do trabalhador rural, familiares da vítima fizeram duas manifestações contra a violência policial no km 126 da BR-101, na entrada da cidade, na quarta (21) e nessa quinta-feira (22).

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a Diretoria de Polícia Judiciária Militar (DPJM) instaurou um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias em que se deram os fatos.



Já a PCPE disse que está investigando o caso de homicídio consumado decorrente de intervenção policial e porte ilegal de arma de fogo. "As diligências foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação do caso", afirmou a corporação.

