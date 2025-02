Trabalhadores da saúde pública protestam na Argentina contra cortes de Milei

Médicos, enfermeiros e pacientes foram às ruas de Buenos Aires, nesta quinta-feira (27), "em defesa da saúde pública", protestando contra o governo de Javier Milei por demissões, cortes de insumos médicos e o desfinanciamento de programas de atendimento à saúde.

"Convocamos esta marcha federal em defesa da saúde pública e pela vida [...] contra as demissões e o esvaziamento do sistema público de saúde", diz o documento conjunto que foi lido do palco diante de centenas de manifestantes.