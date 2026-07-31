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Crime Trabalhadores de limpeza urbana são mortos a tiros nas dependências de ginásio em Camaragibe Crime aconteceu no Ginásio Poliesportivo Aloísio Rocha, no bairro Vila da Fábrica, em Camaragibe, na manhã de quinta-feira (30)

Dois homens, de 29 e 34 anos, que trabalhavam na limpeza urbana de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram mortos a tiros na manhã de quinta-feira (30) nas dependências de um ginásio da cidade.



O crime aconteceu no Ginásio Poliesportivo Aloísio Rocha, no bairro de Vila da Fábrica, em Camaragibe, por volta das 8h. Os disparos de arma de fogo provocaram pânico entre estudantes e funcionários que estavam próximos ao local.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), um dos trabalhadores morreu na hora. Já o outro gari chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito em uma unidade hospitalar do município.

Em nota, a PMPE, por meio do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM), informou que foi acionada para averiguar o duplo homicídio e isolou a área até a chegada dos órgãos competentes.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou que registrou a ocorrência de homicídio consumado, por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime", completou a nota da PCPE.

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