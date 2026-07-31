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Crime

Trabalhadores de limpeza urbana são mortos a tiros nas dependências de ginásio em Camaragibe

Crime aconteceu no Ginásio Poliesportivo Aloísio Rocha, no bairro Vila da Fábrica, em Camaragibe, na manhã de quinta-feira (30)

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Crime que matou dois garis aconteceu no Ginásio Poliesportivo Aloísio Rocha, no bairro de Vila da Fábrica, em CamaragibeCrime que matou dois garis aconteceu no Ginásio Poliesportivo Aloísio Rocha, no bairro de Vila da Fábrica, em Camaragibe - Foto: Google Street View/Reprodução

Dois homens, de 29 e 34 anos, que trabalhavam na limpeza urbana de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram mortos a tiros na manhã de quinta-feira (30) nas dependências de um ginásio da cidade.

O crime aconteceu no Ginásio Poliesportivo Aloísio Rocha, no bairro de Vila da Fábrica, em Camaragibe, por volta das 8h. Os disparos de arma de fogo provocaram pânico entre estudantes e funcionários que estavam próximos ao local.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), um dos trabalhadores morreu na hora. Já o outro gari chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito em uma unidade hospitalar do município.

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Em nota, a PMPE, por meio do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM), informou que foi acionada para averiguar o duplo homicídio e isolou a área até a chegada dos órgãos competentes.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou que registrou a ocorrência de homicídio consumado, por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime", completou a nota da PCPE.

 

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