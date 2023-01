A- A+

Twitter Trabalhadores demitidos do Twitter são forçados a desistir de ação coletiva de indenização Empresa ganhou decisão na Justiça que obriga ex-empregados a brigarem por seus direitos em arbitragem individual

O Twitter ganhou uma decisão na Justiça que força um grupo de trabalhadores demitidos da empresa a buscar suas reivindicações referentes aos pacotes de indenização em arbitragem individual, em vez de por meio de uma ação coletiva.

Twitter faz novos cortes: funcionários responsáveis por moderação de conteúdo são demitidos

Elon Musk e Tesla: veja a última jogada do bilionário para se livrar de processo na Justiça

Centenas de trabalhadores que foram demitidos por Elon Musk depois que ele comprou a empresa de mídia social em outubro já entraram com ações de arbitragem.

Um juiz federal de San Francisco decidiu na sexta-feira que cinco trabalhadores que processaram a empresa no início de novembro são obrigados sob seus contratos a passar por arbitragem, na qual juízes particulares resolvem disputas em audiências a portas fechadas.

O juiz distrital dos EUA, James Donato, disse que decidirá posteriormente como lidar com as reclamações dos trabalhadores que optaram por não participar do acordo de arbitragem.

Entenda: Elon Musk se torna a primeira pessoa na História a perder US$ 200 bilhões

Uma advogada que informou ter entrado com 500 reclamações desse tipo em nome dos trabalhadores disse que o processo pode ser caro para o Twitter, que ela acusou de enganar os funcionários nas demissões.

