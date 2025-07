A- A+

Mundo Trabalhadores evacuam usina nuclear japonesa de Fukushima após alerta de tsunami Um terremoto de magnitude 8,7 próximo da costa leste da Rússia, que desencadeou alertas de tsunami no Pacífico

Os funcionários da usina nuclear de Fukushima, no nordeste do Japão, foram retirados nesta quarta-feira (30, data local) após um terremoto de magnitude 8,7 próximo da costa leste da Rússia, que desencadeou alertas de tsunami no Pacífico.

"Evacuamos todos os trabalhadores e funcionários" na usina de Fukushima, que foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011, disse à AFP uma porta-voz da TEPCO, a empresa que opera a planta. A fonte acrescentou que não foram observadas "anomalias" no local.

Veja também