Trabalhadores ficam pendurados em prédio na Zona Norte após andaime despencar; veja vídeo

Recife Trabalhadores ficam pendurados em prédio na Zona Norte do Recife após andaime despencar; veja vídeo Estrutura metálica ficou suspensa em frente à janela de um dos apartamentos do edifício

Dois trabalhadores ficaram pendurados no alto de um prédio no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, após o andaime em que estavam despencar na tarde dessa quarta-feira (18).

A estrutura metálica ficou suspensa em frente à janela de um dos apartamentos do edifício de seis andares, que foi usada como apoio por um dos homens. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ocorrido.

O caso aconteceu na rua do Espinheiro, próximo a um colégio privado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 15h, ao chegar ao local, as equipes não encontraram as vítimas, que já haviam sido retiradas.



A corporação fez o isolamento da área como medida de segurança e finalizou a ocorrência por volta das 16h20.

Não há informações sobre o estado de saúde dos dois funcionários resgatados e nem o nome da empresa prestadora dos serviços.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil, que disse está apurando informações sobre o caso.

