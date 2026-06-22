A- A+

INTERNACIONAL Trabalhadores humanitários são detidos no Afeganistão por usar barba muito curta Autoridades talibãs, no poder desde agosto de 2021, adotam uma interpretação estrita da lei islâmica e exigem que os homens usem uma barba "maior que o punho"

Trabalhadores humanitários afegãos vinculados à ONU foram detidos no sábado no oeste do país por não usarem uma barba suficientemente longa, contrariando a determinação das autoridades talibãs, informaram à AFP fontes do setor humanitário nesta segunda-feira (22).

Os homens, membros de ONGs locais, foram detidos "porque usavam a barba aparada ou raspada", informou em mensagens internas a Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência das Nações Unidas.

Os fatos ocorreram em um centro de acolhida situado no posto fronteiriço de Islam Qala, perto do Irã, segundo estas mensagens, transmitidas à AFP por dois trabalhadores humanitários.

Segundo outro trabalhador do setor, "vinte pessoas" foram detidas no total.

Todas as fontes pediram para ter suas identidades mantidas em sigilo por motivos de segurança.

Os detidos foram liberados no mesmo sábado ou no domingo, segundo uma mensagem interna da OIM.

A AFP entrou em contato com a OIM e o Ministério para a Propagação da Virtude e a Prevenção do Vício, mas nenhum quis fazer comentários.

As autoridades talibãs, no poder desde agosto de 2021, adotam uma interpretação estrita da lei islâmica e exigem que os homens usem uma barba "maior que o punho".

No entanto, Ziauddin Taib, uma autoridade local, disse à AFP que "nenhum trabalhador de ONG foi interpelado ou detido", mas que cinco funcionários públicos, sim.

A ONU realiza vários programas humanitários no Afeganistão, através de mais de dez agências e ONGs locais.

Veja também