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ESTADOS UNIDOS Trabalhadores iniciam remoção do nome de Trump do Kennedy Center Outras referências ao republicano, como do site da instituição e no envio de e-mails institucionais, já haviam sido removidas

O nome do presidente Donald Trump começou a ser removido da fachada do Kennedy Center na manhã deste sábado, 13. A retirada do prefixo "The Donald J. Trump and" em letras douradas acima do "The John F. Kennedy Center for the Performing Arts", adicionado em dezembro do ano passado, é acompanhada por uma multidão aos gritos de "tirem isso" e também por aplausos.

No final de maio, uma decisão judicial entendeu que o conselho do Centro de Artes excedeu a autoridade legal ao "renomear unilateralmente" o espaço em homenagem ao presidente Trump.

O prazo para a retirada de quaisquer referências ao presidente ao Kennedy Center se encerrou na sexta, 12. No entanto, a administração do centro pediu uma prorrogação do prazo até o meio-dia deste sábado devido às tempestades que atingiram a região de Washington.

Mas outras referências ao republicano, como do site da instituição e no envio de e-mails institucionais, já haviam sido removidas.

Um comunicado da quinta, 4, da semana passada enviado pelo escritório do conselho geral do Kennedy Center para a equipe indicava que assinaturas de e-mail, papel timbrado e outros documentos deveriam refletir o nome do centro como "The John F. Kennedy Center for the Performing Arts" ou "Kennedy Center".

Desde o início deste mandato, em janeiro de 2025, Trump tem rebatizado instituições e espaços com o próprio nome. Em dezembro do ano passado, além do Kennedy Center, o Instituto da Paz dos EUA passou a ser chamado Instituto da Paz Donald J. Trump.

Em Palm Beach, um trecho da estrada que liga o aeroporto à propriedade de Trump foi recentemente renomeado para Donald J. Trump Boulevard. No final de março, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que incluiria a assinatura do republicano nas notas da moeda local.

A partir de 1º de julho, o Aeroporto Internacional de Palm Beach, um dos mais movimentados da Flórida, será renomeado para Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump.

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