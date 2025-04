Trabalho em boate, amante de tango e promessa de não assistir TV: veja curiosidades sobre o papa

A- A+

Em 12 anos à frente da Igreja Católica, o Papa Francisco quebrou uma série de protocolos e buscou se aproximar dos fiéis. O Pontífice, morto na última segunda-feira aos 88 anos, criava identificação com a população católica através de alguns hábitos e atitudes que fugiam do convencional. Além do legado para a Igreja, Jorge Mario Bergoglio deixou uma longa lista de curiosidades sobre sua vida.

Os empregos do Papa

Criado no bairro operário de Flores, em Buenos Aires, o chefe da Igreja Católica nasceu em uma família de classe média em 1936. Aos 16 anos, iniciou um curso técnico em química sob a tutela de Esther Ballestrino, essencial para sua formação política. Antes de entrar para o seminário, o jovem Jorge Mario Bergoglio trabalhou brevemente em laboratório, ajudando também na parte da limpeza. Ele também trabalhou no setor contábil de uma fábrica de meias.

Outro emprego do Papa antes da trajetória religiosa foi como um "buttafuori". O termo italiano para define uma espécie de segurança, um funcionário contratado para expulsar pessoas que causam incômodos em boates. Foi ele quem revelou essa informação em 2023, para um grupo de fiéis na Igreja de São Cirilo de Alexandria, em Roma, e posteriormente relatado no L'Osservatore Romano. Francisco contou que o emprego o ajudou a compreender e a se comunicar com as pessoas, e mais tarde aplicou esses conhecimentos para tentar fazer com que as pessoas voltassem à igreja.

Na academia, primeiro formou-se no curso técnico de Química na Universidade de Buenos Aires. Durante os estudos para o sacerdócio, estudou ciências humanidades em Santiago e se formou em Licenciatura em Filosofia, já de volta na Argentina. Depois, cursou faculdade de Teologia no colégio de San José, em San Miguel de Tucumán, e anos mais tarde concluiu o doutorado em Teologia na Universidade de Freiburg, na Alemanha.

Na infância, Jorge Mario teve um namoro com uma vizinha do bairro de Flores, Amalia. De acordo com ela, em uma entrevista ao La Nación, ele a pediu em casamento aos 12 anos, e quando ela negou, ele afirmou: "Se não me caso contigo, viro padre". Em sua autobiografia, "Vida: Minha História Através da História", Francisco relembra que namorou "uma menina muito doce que trabalhava no mundo do cinema e que depois casou-se e teve filhos", embora não tenha citado nome ou idade.

Aos 16 anos, ele entrou em uma igreja para se confessar e sentiu o chamado para a religião, ingressando na Companhia de Jesus. No livro, o Pontífice revelou ainda uma situação quando já estava no seminário. Ele foi a um casamento de um familiar e conheceu uma mulher que o encanto. "Ela virou minha cabeça com sua beleza e inteligência. Por uma semana, fiquei com sua imagem na mente e foi difícil conseguir rezar!", escreveu Francisco". Mas a paixão foi breve, e depois ele conta que se dedicou "de corpo e alma à minha vocação".



A paixão mais conhecida de Francisco, no entanto, era pelo futebol. Torcedor fanático do San Lorenzo, Jorge Mario Bergoglio frequentava as partida no antigo estádio do Viejo Gasometro, em Buenos Aires. Em 2008, quando já era cardeal, se tornou como sócio do clube, que venceu a Libertadores pela primeira vez um ano depois de iniciar seu pontificado. Os dirigentes e jogadores levaram a taça do campeonato ao Pontífice, que afirmava que "ser torcedor do San Lorenzo é parte da minha identidade cultural".

Desde 1990, no entanto, Francisco passou a se informar sobre seu time pelos jornais ou através de informações dos guardas do Vaticano. Isso porque ele fez uma promessa à Nossa Senhora do Carmo que não assistiria mais televisão, e também não usava a internet pelo mesmo motivo. Até o resultado da Copa do Mundo de 2022, quando a Argentina foi tricampeã, ele soube através dos guardas.

A lista dos amores de Francisco fica completa com a música. Em 2022, em uma entrevista à uma TV italiana, ele afirmou que gosta de música clássica, mas é fã de tango. Perguntado se ele dançava o ritmo na juventude, o então Papa brincou: "Um portenho que não dança tango não é um portenho", se referindo aos nascidos em Buenos Aires.

Relação com os fiéis

Desde que se tornou padre, na Argentina, Francisco fazia questão de continuar tendo contato com a população mais pobre. Além de realizar visitas frequentes às favelas, ele também preferia utilizar o transporte público para se locomover — até quando já era cardeal —, já que era assim que os fiéis também se locomoviam. Quando foi eleito Papa, recusou a limusine oficial e pegou um ônibus para a Casa de Santa Marta, pagando a passagem do próprio bolso.

Em 2013, no primeiro ano de seu Pontificado, guardas do Vaticano relataram que Francisco deixava Palácio Apostólico disfarçado durante a noite, para passear pelas ruas de Roma dando dinheiro à população mais pobre. O hábito de sair à noite se mantinha desde que era arcebispo de Buenos Aires, e tinha o costume de deixar seus aposentos para fazer pequenas refeições e conversar com as pessoas.

Um país que mantinha relação próxima com o Papa foi o Brasil. Desde o primeiro compromisso internacional, na Jornada Mundial a Juventude em 2013 — quando declarou que "o Papa é argentino e Deus é brasileiro — até a vez em que cantarolou a marchinha "Cachaça não é agua", Francisco expressou carinho pelo povo brasileiro.

Foi um brasileiro que inspirou o batismo de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco. Quando a votação que elegeu o argentino como o novo Pontífice, o cardeal Dom Cláudio Hummes o abraçou e disse: "Não se esqueça dos pobres". Na hora, ele se lembrou de Francisco de Assis e decidiu ser o primeiro a ser rebatizado com este nome.

A luta contra a pobreza sempre norteou as ações de Francisco. Em 2013, autografou e leiloou uma motocicleta Harley Davidson, dada a ele pela marca, e arrecadou US$ 327 mil para a caridade. O dinheiro foi utilizado na reforma de um abrigo em Roma e em um sopão para alimentar os mais necessitados em uma estação de trem.

