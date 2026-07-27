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Um homem morreu e o filho dele ficou ferido a tiros durante uma intervenção policial por denúncia de som alto em Tracunhaém, na Mata Norte de Pernambuco, no sábado (25). Os envolvidos teriam resistido à abordagem e desacatado os agentes do 2º BPM, que revidaram, segundo informações iniciais da polícia.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o efetivo foi acionado para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego e, ao chegar ao local, o responsável pelo veículo que emitia som alto, um homem de 31 anos, resistiu à abordagem e tentou tomar a arma de um policial.



Na ocasião, o pai do envolvido, um idoso de 66 anos, avançou contra um agente portando uma faca. Os dois foram baleados e socorridos, mas o idoso não resistiu e morreu, enquanto o filho foi preso em flagrante e encontra-se custodiado em uma unidade hospitalar. O atual estado de saúde do homem não foi divulgado.

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que instaurou inquérito policial por perturbação do sossego/tranquilidade pública, resistência, desacato, ameaça, desobediência e morte por intervenção legal de agente do estado", informou a Polícia Civil, acrescentado que as investigações ficarão a cargo da Delegacia de Tracunhaém.



A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) afirmou que instaurou um procedimento preliminar para acompanhar o inquérito policial e verificar as informações relacionadas ao caso, "coletando-se também os subsídios necessários à análise de eventual repercussão administrativa dos fatos", detalhou a SDS.

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