A- A+

NATAL Tradição de fim de ano, Caixa de Natal reencontra público no Recife; confira data e horário Evento acontecerá às 18h do dia 3 de dezembro, no Bairro do Recife

Dando continuidade à tradição de fim de ano, o evento Caixa de Natal está de volta ao Recife. Essa será a primeira apresentação na capital pernambucana depois da crise de saúde instaurada pela pandemia da Covid-19. Será no dia 3 do próximo mês, um domingo, às 18h, nas janelas da Caixa Cultural, no Bairro do Recife.

Na edição passada, em 2022, a festividade aconteceu na cidade de Caruaru, no Agreste. No ano anterior, em 2021, o formato foi readequado para uma transmissão ao vivo, com participação dos personagens do projeto infantil Mundo Bita.

Nesta edição, o coral será composto por jovens da Santa Casa de Misericórdia, uma entidade filantrópica. E para o empresário Luiz Carlos Filho, popularmente conhecido como “Lulinha”, será um recomeço, apesar da tradição ser mantida. “Depois da pandemia e de tantas coisas que enfrentamos, nessa retomada queremos fazer com todo volume, com coral novo e molecada nova”, projeta com otimismo, detalhando que o coral conta com 40 jovens, que têm entre oito e 16 anos, e todo o projeto tem 180 funcionários.

Revelando que por conta da apresentação do ano passado, em Caruaru, foram criados uma escolinha de música e um grupo de coral na cidade, ele fez uma reflexão sobre o papel que desempenha com as apresentações, exaltando a atuação em tempo integral no calendário, não apenas em dezembro.

“A música serve como instrumento. Opera diretamente no dia a dia deles e da família. Tiveram crianças com dificuldade para aprender a ler e escrever, mas que queriam estar na janela da Caixa Cultural na apresentação, então tiveram que ler e escrever. No final do ano, elas viram protagonistas, mas é um trabalho durante todo o ano. Eles estudam e se desenvolvem, mexe com o lúdico”, afirma.

A experiência da temporada passada, em levar encanto para além dos limites territoriais do Recife, fez com que acontecesse a vontade em repetir o desafio. Entre os novos possíveis destinos da Caixa de Natal está o paradisíaco arquipélago de Fernando de Noronha.

“Existe um interesse nosso de circular para mostrar que não é só o espetáculo, mas o projeto social por trás. Temos intenção de ir para Garanhuns, Triunfo e fomos convidados também por Fernando de Noronha para realizar esse trabalho lá. Tudo para deixar esse legado para as crianças em situação de vulnerabilidade social. Noronha, por exemplo, é um sonho e isso já foi passado para as crianças. Tenho sonho também em ir à Bahia e São Paulo”, complementa.

Questionado sobre o sonho aumentar a nível internacional, Lulinha não fez restrições.

“Eu sonho o tempo inteiro com a parte artística abrilhantando e fazendo muita gente chorar fora daqui, principalmente pelo legado social nesse trabalho que desenvolvemos. Isso é uma forma da gente ter um novo gás”, finaliza, emocionado.

Veja também

Repatriação Duas crianças do grupo que chega da Faixa de Gaza ao Brasil encontram-se em estado de desnutrição