Baile Municipal Tradição e pertencimento: Baile Municipal do Recife chega à 58ª edição neste sábado (3) A maior prévia carnavalesca da Capital pernambucana existe desde 1961 e resiste com a presença do povo na festa

Presente no Carnaval da cidade desde 1961, o Baile Municipal do Recife chega a 58ª edição neste sábado (3), no Classic Hall. A maior e mais tradicional prévia da Capital pernambucana carrega uma história de colocar o povo como protagonista da noite de gala e acompanhar as transformações culturais da Festa de Momo.

Nos dois primeiros anos, o Baile Municipal do Recife aconteceu no Clube Internacional. Depois se transferiu para o Clube Português onde ficou até os anos 2000, quando passou para o Classic Hall.

Essa mudança para o Classic Hall acompanhou a transformação do Baile Municipal, que passou a ter uma presença mais ativa do povo. A princípio, a festa tinha restrições com as mulheres permitidas para entrar de vestido longo ou fantasia e os homens de smoking ou fantasia.

Festa para o povo

De acordo com Albemar Araújo, chefe da Divisão de Memória Social e Manifestações Culturais da Prefeitura do Recife, o baile representava no seu início o glamour da sociedade. O povo começou a ser protagonista ao longo dos anos.

"Quando o baile vai para o Classic Hall, ele perde um pouco desse glamour, porém atinge mais a massa e chega mais junto do povo. Isso foi positivo porque um baile que é do município tinha que ser para o povo. As pessoas tomaram a liberdade de ir a uma festa que é delas na maneira que se sentem melhor", ressalta Albemar.

A cidade do Recife é uma das poucas capitais brasileiras que ainda mantém a tradição de realizar anualmente o Baile Municipal antes do Carnaval. Algumas cidades começaram depois e já deixaram de fazer. "É o Baile Municipal que dá a abertura para o Carnaval do Recife. A gente sabe se o Carnaval vai ser bom depois do baile", diz o especialista.

63 anos presente no Carnaval e na cultura recifense, é importante manter o legado do Baile Municipal vivo. Albemar Araújo acredita que as ações tomadas nos últimos estão no caminho certo para manter a tradição.

"A cada ano se corrige aquilo que foi prejudicial no ano anterior e se mantém aquilo que deu certo. Então para manter isso vivo ele tem que se manter como é: livre e dedicado ao povo. Que o baile acompanhe o desenvolvimento da cultura, que não é estática. Um baile em 1961 só tocava frevo ou samba e hoje tem outros ritmos na festa e as pessoas dançam", analisou.

Baile Municipal 2024

A edição de 2024 do Baile Municipal do Recife terá como tema: "Quem comanda a festa são elas". Isso pelo fato da maioria das apresentações ser compostas por artistas mulheres.

Lia de Itamaracá, que é uma das homenageadas do Carnaval do Recife, vai abrir a festa com a presença de mais de 20 cantoras. Entre os destaques do cenário nacional, estão Iza, Vanessa da Mata, Elba Ramalho, além das artistas locais Nena Queiroga, Michele Melo e Nega do Babado.

Marcelo Canuto, presidente Fundação de Cultura Cidade do Recife, revelou as expectativas para a festa. "A Prefeitura do Recife promove mais um baile municipal, talvez o mais tradicional do ciclo carnavalesco. Começa com a cultura popular e as nossas agremiações, além de contar com uma série de grandes artistas locais e nacionais. Mais uma vez será uma grande noite e uma celebração da música recifense, pernambucana e brasileira".

Os ingressos custaram o mesmo preço do ano passado: R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas). A compra online pelo site da bilheteria digital pode ser feita até o dia da festa- além dos pontos físicos do serviço, nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

Confira todas as atrações:

Iza, Vanessa da Mata, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Uana, Flaira Ferro, Gerlane Lopes, Joyce Alane, Cristina Amaral, Nena Queiroga, Isadora Melo, Heloá, Gizelle Dias, Ylana, Isaar, Larissa Lisboa; com Spok Frevo Orquestra

Nega do Babado e Michele Melo; com Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

Coral Edgard Moraes; com Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir.

Esquema de trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) divulgou nesta sexta-feira (2) o esquema especial de monitoramento de tráfego para o entorno do Classic Hall, na Avenida Governador Agamenon Magalhães, em virtude do Baile Municipal do Recife.

O evento será realizado neste sábado (3) e a operação da CTTU vai funcionar a partir das 15h do dia da festa até às 6h do domingo (4). Ao todo, 40 agentes de trânsito estarão no local para promover a segurança viária.

Os condutores devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento. O veículo flagrado sobre calçadas ou em fila dupla corre o risco de ser rebocado.

