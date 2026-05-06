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Pontífice Tradição, Trump e tênis: cinco pontos sobre o papa Leão XIV Pontífice, de 70 anos, retomou algumas tradições que Francisco havia deixado de lado, como o uso da "mozzetta" vermelha, uma capa curta, em atividades formais

Em 8 de maio de 2025, Robert Francis Prevost se tornou o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, e renovou o nome de Leão XIV.

Estas são cinco coisas para saber sobre o primeiro ano de pontificado do papa, naturalizado peruano e líder espiritual dos 1,4 bilhões de católicos no mundo.

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Leão tem um estilo discreto que contrasta com o de seu antecessor argentino, Francisco, conhecido pela espontaneidade e por um temperamento às vezes exaltado.

O americano, que fala fluentemente italiano, espanhol e inglês - sua língua materna -, raramente faz comentários improvisados. Escuta, pergunta e prefere refletir antes de tomar decisões precipitadas.

O pontífice, de 70 anos, retomou algumas tradições que Francisco havia deixado de lado, como o uso da "mozzetta" vermelha, uma capa curta, em atividades formais.

Também voltou a morar nos apartamentos papais do Palácio Apostólico do Vaticano, recusados por Francisco, que preferia viver em uma residência mais modesta.

Leão XIV também retomou o uso da residência papal de verão em Castel Gandolfo.

Prioridades sociais

Na linha do último papa com o mesmo nome, Leão XIII, que no século XIX defendeu os direitos dos trabalhadores durante a Revolução Industrial, o americano anunciou repetidamente sobre os riscos da nova revolução tecnológica e, em especial, da inteligência artificial (IA).

Leão XIV afirmou que a IA pode levar ao “controle social” e denunciou seus efeitos sobre o meio ambiente, por exemplo pela extração de metais raros necessários para o funcionamento dos aparelhos.

Na sua publicação mais destacada, "Dilexi Te", ele coloca o combate à pobreza no centro da missão da Igreja Católica.

Durante uma recente viagem à África, denunciou desigualdades, corrupção e exploração injusta de recursos naturais por “tiranos”.

Como Francisco, Leão - que passou duas décadas como missão no Peru - também transformou a defesa dos migrantes em um ponto central de sua agenda.

Neste verão, visitaremos dois locais de chegada de migrantes vindos de África: o arquipélago espanhol das Canárias e a ilha italiana de Lampedusa.

Relação tensa com Trump

Em abril, o Leão XIV entrou em choque com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Inicialmente, deixaram que os bispos americanos se posicionassem contra as políticas do governo americano e só criticassem diretamente as duras medidas migratórias de Trump depois de vários meses.

Desde janeiro, ele passou a suportar sua retórica contra a guerra, até condenar a ameaça de Trump de destruir o Irã como algo "verdadeiramente inaceitável".

Por sua vez, o presidente americano criticou o pontífice, classificando-o como alguém “FRACO em matéria de crime, e terrível para a política externa”.

O papa reagiu afirmando ter o "dever moral de se expressar" contra a guerra.

Segundo analistas, o episódio marcou um divisor de águas, reafirmando a recusa do papa em ser usado para fins políticos.

O desafio da outra

Diante das dúvidas entre os reformistas e conservadores da Igreja Católica, o papa intensificou seus apelos à unidade com o lema: "In Illo uno unum" ("Uno em Cristo").

Ao permitir que missas voltassem a ser celebradas em latim na Basílica de São Pedro, Leão conquistou os tradicionalistas.

O papa também prometeu ampliar a diversidade de vozes, após críticas de que Francisco governava de forma unilateral.

Ele convocou cardeais de todo o mundo a Roma para dois concílios, em janeiro e junho, com o objetivo de envolver as mais decisões importantes da Igreja.

Ainda assim, teve que enfrentar desafios à sua autoridade, entre eles os apresentados pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, comunidade tradicionalista que ameaçou ordenar novos bispos sem aprovação do Vaticano.

Tênis e White Sox

Além da solenidade do cargo, Leão tem gostos simples que o tornam popular: é fã de tênis e natação e usa um relógio inteligente sob a batina.

Embora não seja frequentador mais acadêmico, continua praticando esportes, uma de suas paixões, durante o dia de folga às terças-feiras em Castel Gandolfo.

Orgulhoso de ser de Chicago, Leão é torcedor fiel do tempo de basear White Sox e costuma repetir com alegria o slogan da equipe quando alguém ou grita na rua enquanto ele passa de carro.

Formado em Matemática, nunca deixa de jogar Wordle diariamente, jogo online no qual os participantes precisam adivinhar uma palavra em seis tentativas, competindo com seu irmão John.

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