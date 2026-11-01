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Frevo de Bloco

Tradicionais agremiações líricas fazem cortejo no Recife em comemoração ao Dia do Frevo de Bloco

Encontro teve início na tarde deste domingo (1°), no Marco Zero, com desfile até o Museu do Paço, na Praça do Arsenal

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Arrastão do Frevo celebra Dia do Frevo de Bloco no Recife AntigoArrastão do Frevo celebra Dia do Frevo de Bloco no Recife Antigo - Foto: Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O  Dia do Frevo de Bloco reuniu tradicionais agremiações líricas no Bairro do Recife, na tarde do domingo (1°). Com a participação de representantes do movimento como o Bloco da Saudade, Bloco das Flores, O Bonde e Batutas de São José, o cortejo teve início no Marco Zero e percorreu as ruas da área central da capital pernambucana.  

Jaci Lins, vice-presidente do Bloco das Flores, celebrou a realização do percurso ressaltando a união dos blocos líricos no fortalecimento da cultura do Carnaval pernambucano. Fundada em 1920, o Bloco das Flores é agremiação mais antiga do estado.

"Hoje é essa alegria, tantos blocos co-irmãos desfilando e festejando o Dia do Frevo de Bloco. Já é um esquenta realmente para a gente brincar o carnaval. Nós somos uma verdadeira família lírica, os blocos líricos são muito unidos e realmente fazem o carnaval diferenciado de Pernambuco", destacou a flabelista.

O trajeto, que reuniu foliões de diferentes idades, levou as primas Janaína e Ana Paula ao Centro do Recife.  Independente da idade, Janaína acredita que a cultura pernambucana atravessa gerações. 

"Eu adoro esse encontro de blocos, essa cultura nossa pernambucana, que traz essas raízes. Independente da idade, do parentesco, é contagiante essa cultura. Passam os anos, vai seguindo de geração em geração, é muito lindo",  destacou a enfermeira.  

Arrastão do Frevo celebra Dia do Freco de Bloco no Recife Antigo Arrastão do Frevo, Recife Antigo. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O carioca William Lira se reuniu com familiares para aproveitar o desfile. Ao lado da esposa e da sogra, ele não escondeu a admiração pelo Carnaval de Pernambuco, que considera "o melhor do mundo".  

"Eu sou do Rio de Janeiro e vivo há 22 anos em Pernambuco, mas o melhor Carnaval de todo o mundo é aqui. Tem os os blocos líricos e o povo que é maravilhoso, contagiante. Estou curtindo aqui com a minha esposa, com a minha sogra que ela ama Carnaval", ressaltou o administrador.

Blocos líricos celebram Dia do Frevo de Bloco no Recife Antigo Blocos líricos celebram Dia do Frevo de Bloco no Recife Antigo (Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Produzido pelo Paço do Frevo, o trajeto reuniu foliões de diferentes idades e finalizou o percurso em frente ao museu da instituição, localizado na Praça do Arsenal.

No local, a celebração continou com a Apoteose do Coral Edgard Moraes e da Grande Orquestra de Pau e Corda. O público também desfrutou da apresentação de Gustavo Travassos, que reuniu a multidão dando sequência à festividade. 

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