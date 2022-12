A- A+

Fé Tradicional Bênção de São Félix marca a última sexta-feira do ano no Recife O evento reúne centenas de fiéis todos os anos na Basílica da Penha, bairro de São José.

Segundo a tradição católica, São Félix de Cantalice foi um frei capuchinho que se alegrava em agradecer a Deus por todas as coisas. Inspirados pelo exemplo do santo, centenas de fiéis se reúnem nesta sexta-feira (30), a última do ano, na Basílica da Penha, bairro de São José, área central do Recife, para agradecer pelo ano que passou, pelo ano que virá e receber a tradicional Bênção de São Félix.

A Bênção de São Félix está sendo concedida aos fiéis após as missas, que tiveram início a partir das 6h da manhã e seguem até as 17h de hoje. Apesar de ser concedida na basílica todas as sexta-feiras do ano, a última é sempre marcada pelo grande fluxo de fiéis de toda a Região Metropolitana do Recife.

Lindalva Alves, 55 anos, relata ter muita fé em São Félix devido a uma graça concedida para a mãe dela, que se curou de uma enfermidade na coluna. Ao falar sobre a oportunidade de receber a última benção de 2022, Lindalva relembra a dificuldade enfrentada pelo mundo nos últimos anos.

“Temos que agradecer a mais um ano que a gente passou, por toda a turbulência que passamos de 2019 a 2022. Temos que agradecer a Deus”, afirmou

Renato Marques, frei da basílica, reforça a importância das lições de São Felix para os fiéis. “É isso que os santos ensinam pra gente, uma constância na fé, uma caridade perfeita”, destacou.

