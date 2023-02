Tradicional Café da manhã do Galo reúne foliões e autoridades neste Sábado de Zé Pereira (18)

A- A+

O 44º desfile do Galo da Madrugada, neste Sábado de Zé Pereira (18), fará uma homenagem ao saudoso artista plástico Ary Nóbrega e ao cantor Claudionor Germano.

Para o atual presidente e também fundador do bloco, Rômulo Meneses, a essência do Galo é o contato com os foliões, através do desfile de fantasias, de alegorias, dos trios e dos artistas.

“É como se a gente tivesse dormindo, hibernando, e de repente acorda”, afirmou o presidente no tradicional Café da manhã do Galo.

Por este primeiro momento, como já é tradição, passaram nomes da política, a exemplo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), que agradeceu o trabalho de todos que fazem o Carnaval na cidade e elogiou os shows da noite da abertura da Folia de Momo, no Marco Zero. "A gente viu ontem um dia histórico", comentou.

