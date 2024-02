Tradicional café da manhã prepara público para desfile do Galo da Madrugada

A- A+

Para enfrentar o 45º desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de Carnaval do mundo, os foliões precisam de reforço para percorrerem os 6,5 km do trajeto, neste sábado (10). São nove horas de folia.

O tradicional café da manhã reuniu diversas personalidades, como de costume, no Forte das Cinco Pontas. O buffet foi assinado pelo chef Luiz Rolim pelo quarto ano.

A mesa é composta por 1.200 pães, 800 mini-bolos, um bolo de noiva pernambucano de 8kg, 10kg de cuscuz paulista, cachorro quente, 17 quiches e salada de frutas.

Vestido de “garçom”, o presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Meneses, falou, durante o tradicional café da manhã do bloco, no Forte das Cinco Pontas, na área central do Recife, neste sábado (10),sobre a homenagem deste ano, que é a Reginaldo Rossi, mas que se estende aos garçons.

Uma das músicas do eterno rei do brega destacou a profissão: “Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor”, dizem os versos.

