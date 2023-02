A- A+

carnaval 2023 Tradicional desfile de blocos líricos leva saudosismo ao Bairro do Recife As apresentações, que seguem até as 19h, iniciaram com o Bloco Carnavalesco Misto Folguedos de Surubim

O público lota o Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, para acompanhar o tradicional desfile de Blocos Líricos, que acontece na tarde desta segunda-feira (20), no palco do Marco Zero.



As apresentações, que seguem até as 19h, iniciaram com o Bloco Carnavalesco Misto Folguedos de Surubim, que abriu o desfile com poesia, beleza, cor e saudosismo.





Também participam o Bloco Flor da Lira de Olinda; Bloco Carnavalesco Lírico Flabelo do Amor; Bloco Compositores e Foliões; Bloco Lírico Flabelo Encantado; Bloco das Ilusões, Bloco Confete e Serpentina; Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José.

Além do Bloco Carnavalesco Lírico Eu Quero Mais; Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos; Bloco Flor do Eucalípto de Moreno; Bloco das Flores; Bloco de Pau e Corda Flor da Lira do Recife; Bloco da Saudade; e O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.

