CELEBRAÇÃO Quartel do Derby recebe tradicional Missa de Natal nesta quarta-feira (24) Missa começa às 19h e será presidida pela terceira vez por dom Paulo Jackson

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, celebra a tradicional Missa de Natal do Quartel da Polícia Militar, no bairro do Derby, área central do Recife, nesta quarta-feira (24).

Celebrada no Quartel do Derby há 73 anos, a missa da Vigília de Natal, também chamada de Missa do Galo, começará às 19h. Dom Paulo preside a celebração pela terceira vez desde que assumiu o arcebispado.

Cerca de dois mil católicos são esperados para a celebração. Nas redes sociais, o arcebispo orienta que os fiéis façam a experiência de primeiro ir à missa e somente depois participarem da ceia em família, para que a noite fique completa.

“Não passem o Natal sem a Eucaristia”, diz dom Paulo.

Segundo o capelão da Polícia Militar, padre César Figueirôa, a missa será antecedida por uma programação que inclui a apresentação de músicas que evocam o espírito natalino. O momento está marcado para começar às 18h.

Tradição

A primeira missa da Vigília de Natal celebrada no Quartel do Derby ocorreu na noite de 24 de dezembro de 1952.

A celebração foi presidida pelo capelão militar da época, dom Ricardo Vilela, bispo emérito da Diocese de Nazaré, na Mata Norte de Pernambuco.

As missas eram celebradas, tradicionalmente, à zero hora do dia 24 para o dia 25. No entanto, por questão de segurança e para que as famílias pudessem circular pela cidade com mais tranquilidade até o Derby, o horário foi modificado.

