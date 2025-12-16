Tradicional missa natalina do Hospital Jayme da Fonte lembra 70 anos da instituição
Celebração foi feita pelo bispo Josivaldo Bezerra
A tradicional missa natalina do Hospital Jayme da Fonte reuniu profissionais da saúde e de outros setores, funcionários e familiares, nesta terça-feira (16), na Igreja das Graças. A Folha de Pernambuco foi representada pela coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota.
A celebração foi feita pelo bispo Josivaldo Bezerra, que puxou um “parabéns pra você” ao final da cerimônia, destacando os 70 anos da instituição de saúde, comemorados em 2025.
O superintendente do hospital, o médico Antônio Jayme da Fonte, fez questão de agradecer a todos os colaboradores, médicos e parceiros pela trajetória exitosa e desejou um próspero ano novo a todos.
