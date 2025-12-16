A- A+

EVENTO Tradicional missa natalina do Hospital Jayme da Fonte lembra 70 anos da instituição Celebração foi feita pelo bispo Josivaldo Bezerra

A tradicional missa natalina do Hospital Jayme da Fonte reuniu profissionais da saúde e de outros setores, funcionários e familiares, nesta terça-feira (16), na Igreja das Graças. A Folha de Pernambuco foi representada pela coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota.

A celebração foi feita pelo bispo Josivaldo Bezerra, que puxou um “parabéns pra você” ao final da cerimônia, destacando os 70 anos da instituição de saúde, comemorados em 2025.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O superintendente do hospital, o médico Antônio Jayme da Fonte, fez questão de agradecer a todos os colaboradores, médicos e parceiros pela trajetória exitosa e desejou um próspero ano novo a todos.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também