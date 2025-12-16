Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EVENTO

Tradicional missa natalina do Hospital Jayme da Fonte lembra 70 anos da instituição

Celebração foi feita pelo bispo Josivaldo Bezerra

Reportar Erro
Missa tradicional do Hospital Jayme da FonteMissa tradicional do Hospital Jayme da Fonte - Foto: Divulgação

A tradicional missa natalina do Hospital Jayme da Fonte reuniu profissionais da saúde e de outros setores, funcionários e familiares, nesta terça-feira (16), na Igreja das Graças. A Folha de Pernambuco foi representada pela coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota.

A celebração foi feita pelo bispo Josivaldo Bezerra, que puxou um “parabéns pra você” ao final da cerimônia, destacando os 70 anos da instituição de saúde, comemorados em 2025.

  • Foto: Divulgação
    Foto: Divulgação
  • Foto: Divulgação
    Foto: Divulgação
  • Foto: Divulgação
    Foto: Divulgação

O superintendente do hospital, o médico Antônio Jayme da Fonte, fez questão de agradecer a todos os colaboradores, médicos e parceiros pela trajetória exitosa e desejou um próspero ano novo a todos. 

*Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter