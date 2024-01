A- A+

CARNAVAL Tradicional no calendário da folia, bloco "Mamãe eu Quero Mamar", do Imip, volta às ruas do Recife Após nove anos, "Mamãe eu Quero Mamar" será realizado no dia 2 de fevereiro e contará com orquestra de frevo e grupo de samba

O multicultural Carnaval do Recife contará esse ano com o retorno do tradicional bloco “Mamãe eu Quero Mamar”, do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip). Após uma pausa de nove anos, a agremiação volta a fazer parte do calendário oficial da folia e toma as ruas da cidade nesta sexta-feira (2). As camisas do bloco, que custam R$ 15, podem ser adquiridas na sede do hospital.

A concentração do bloco será realizada no estacionamento dos funcionários da instituição, a partir das 15h.

O bloco segue rumo à Praça Professor Fernando Figueira, no bairro da Ilha do Leite, embalado pela orquestra de frevo “Danda” e também pela escola de samba “Bole Bole”.

A programação ainda conta com atividades infantis, como pinturas de rosto, pipoca e algodão doce, totalmente abertas ao público, além de concurso de fantasias adulto e infantil e a escolha do Rei e da Rainha do Carnaval do Imip.

