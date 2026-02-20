Sex, 20 de Fevereiro

FOLIA

Tradicional no pós-Carnaval, Camburão da Alegria volta com trio do Brega, neste domingo (22)

Amigas do Brega, André Viana, Kelvis Duran e Banda Sentimentos estão entre as atrações

Camburão da Alegria anima foliões no pós-CarnavalCamburão da Alegria anima foliões no pós-Carnaval - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Com tema ‘Pernambuco imortal, imortal!’, a 33ª edição do Camburão da Alegria promete trazer de volta, depois de dez anos, o tradicional trio do Brega, neste domingo (22), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Entre as atrações confirmadas estão nomes de peso que expressam a irreverência do brega pernambucano, misturando sofrência, romantismo e o gingado do movimento que arrasta multidões em Pernambuco e no Brasil inteiro.

Ao todo, o Camburão terá sete trios elétricos. A concentração está marcada para começar às 10h, na Praça 12 de Março, em Bairro Novo. O desfile começa às 12h.

As atrações são: André Viana, Amigas do Brega, Kelvis Duran, Banda Sentimentos, Banda É Farra, Netinho Xote 10, Jefferson Rouche, Marquinhos Balada e uma atração surpresa.

Presidente do Camburão, Jair Ferreira destaca que o bloco é dedicado aos foliões que querem brincar Carnaval com segurança.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Jair convidou toda a sociedade pernambucana para cair no passo da folia em Bairro Novo.

“O Camburão da Alegria está com as portas abertas para toda a sociedade pernambucana. Não só para os policiais militares e os bombeiros. Esses são os nossos sustentáculos. Agora, a sociedade em geral que queira brincar um bom Carnaval, estaremos de portas abertas para vocês”, disse.

Camburão da Alegria 2026: saiba quem são os homenageados
O Camburão da Alegria homenageia cinco personalidades locais este ano. Confira a lista:

