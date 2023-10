A- A+

RECIFE Tradicional no Recife, Corrida do Fogo chega à 19ª edição nesta quinta-feira (12) As provas oficiais serão de 5km e 10km, além de caminhada de 3km

A Corrida do Fogo, já tradicional no Recife, chega à 19ª edição nesta quinta-feira (12). O evento, organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), reunirá membros da corporação e policiais militares, além do público civil, incluindo pessoas com deficiência (PCD) e idosos.

A largada será no Quartel do CBMPE, na Avenida João de Barros, no bairro da Boa Vista, área central da capital, às 6h30. As provas oficiais serão de 5km e 10km, além de caminhada de 3km. Durante o percurso, haverá quatro postos de hidratação distribuídos de forma estratégica.

Em pararelo ao evento principal também será realizada a "Corrida do Foguinho", voltada para o público infantil. As atividades acontecem no mesmo dia da comemoração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, além de serem uma homenagem ao aniversário do CMBPE, comemorado no dia 20 de outubro.

Todos os participantes das corridas receberão camisa, medalha de participação, kit com lanche e brindes dos patrocinadores do evento. Os primeiros colocados de cada categoria receberão troféu. Na modalidade com percurso de 10km voltada para o público geral, os vencedores também serão agraciados com uma premiação em dinheiro. As incrições para as atividades estão encerradas.

Veja também

conflito Israel confirma que matou "vários suspeitos armados" que atravessaram a fronteira do Líbano