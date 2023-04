A- A+

São João 2023 Tradicional no São João de Caruaru, Alcymar Monteiro fica de fora do evento e se manifesta nas redes O artista diz não ter recebido contato oficial da Fundação de Cultura de Caruaru, o que inviabilizou a participação no evento

Nome tradicional na grade artística do São João de Caruaru, o cantor Alcymar Monteiro está fora da programação deste ano. Ele se manifestou nas redes sociais lamentando a situação.

O artista diz não ter recebido contato oficial da Fundação de Cultura de Caruaru, o que inviabilizou a participação no evento, considerado o "maior e melhor São João do Mundo".

A manifestação aconteceu nessa terça-feira (11), data em que a prefeitura da cidade divulgou as atrações que farão parte da festa, que terá 65 dias de programação.

"Gostaríamos de deixar claro que sempre tivemos um grande carinho pelo público de Caruaru e por essa festa que foi tão tradicional", ressalta o comunicado publicado nas redes sociais.





No último ano, Alcymar Monteiro a se apresentou no palco principal da festa no primeiro domingo de junho. O artista também participou do evento em 2019, antes da pandemia da Covid-19, e integrou a programação da festa em anos anteriores.

Além dele, o cantor Jorge de Altinho, que afirmou em 2022 ter sido "esquecido" do São João de Caruaru, também publicou um comunicado em que informa que não vai participar da festa este ano.





O cantor disse ter compromisso em outro estado na data proposta pela prefeitura. "Não foi possível adequar a agenda de shows para nossa apresentação", publicou.



Na lista de artistas que vão se apresentar no palco principal do São João de Caruaru em 2023, estão diversos cantores nacionais e de diferentes gêneros, a exemplo de Ivete Sangalo, Bell Marques, Aline Barros, Leo Santana, Simone Mendes e João Gomes.

Também integram a programação Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Limão com Mel, Santanna, Fulô de Mandacaru, Nattan, Xand Avião, Raphaela Santos, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, entre outros artistas.



Confira íntegra da nota públicada por Alcymar Monteiro:

"É com tristeza que informo que não estaremos presentes no São João de Caruaru deste ano.

Infelizmente, não houve nenhum contato oficial entre a Fundação de Cultura de Caruaru e nossa produção, o que inviabilizou a nossa participação no evento.

Gostaríamos de deixar claro que sempre tivemos um grande carinho pelo público de Caruaru e por essa festa que foi tão tradicional.

Esperamos que, em breve, possamos voltar a nos reencontrar em Caruaru.

Desejamos a todos um excelente São João".

