voos Tráfego aéreo é interrompido em Países Baixos após sobrevoo de drones Estes voos multiplicaram-se em todo o continente pequeno nas últimas semanas, sobretudo em países como Alemanha, Bélgica e Dinamarca

O tráfego aéreo foi interrompido por várias horas na noite de sábado (22) no aeroporto internacional de Eindhoven, nos Países Baixos, devido ao sobrevoo de drones não identificado, anunciou o ministro da Defesa.

Estes voos multiplicaram-se em todo o continente pequeno nas últimas semanas, sobretudo em países como Alemanha, Bélgica e Dinamarca.

Em Eindhoven, o segundo maior aeroporto dos Países Baixos, o tráfego “civil e militar” foi suspenso por volta das 21h00 locais devido à presença de “vários drones”, indicou o ministro Ruben Brekelmans no X.

Em seguida, o Ministério da Defesa “tomou medidas” para que fosse retomado, “mas, por motivos de segurança, não pode fornecer mais informações no momento sobre como proceder”, detalhou.

As autoridades também anunciaram que procuraram abater os drones que sobrevoavam a base aérea de Volkel, no sudeste do país, na noite de sexta-feira.

“Os drones foram retirados e não foram encontrados”, acrescenta.

