Tráfego de ônibus no Terminal Cais de Santa Rita é modificado por comemoração aos 200 anos da PMPE

Em virtude da solenidade em comemoração aos 200 anos da Polícia Militar de Pernambuco, que ocorrerá nesta quarta-feira (11), os pontos de embarque e desembarque de passageiros no Terminal Cais de Santa Rita, para a serão transferidos para a Av. Martins de Barros.

A interdição para o tráfego de ônibus será iniciado a partir do início do evento, previsto para às 13h30, com a concentração do efetivo policial e de viaturas, até seu término, aproximadamente às 21h. Nos intervalos entre o início e o fim do evento, a operação daquele Terminal ocorre normalmente.

Interdição

Por causa do desfile militar em comemoração aos 200 anos da Polícia Militar de Pernambuco, o trânsito será interditado a partir das 16h, no trecho que vai do Terminal de Passageiros da Martins de Barros até o 16º BPM.

