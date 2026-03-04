Qua, 04 de Março

oriente médio

Tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz caiu 90%, segundo consultoria Kpler

Informação foi divulgada nesta quarta-feira (4)

Moviemento de petroleiros reduziu no Estreito de OrmuzMoviemento de petroleiros reduziu no Estreito de Ormuz - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

O tráfego de petroleiros que atravessam o Estreito de Ormuz caiu 90% em uma semana, informou, nesta quarta-feira (4), a empresa de análises Kpler, enquanto o Irã continua com sua campanha de represálias no Golfo.

"Diferentemente de outros tipos de navios, cujos movimentos cessaram em grande medida, alguns petroleiros seguem cruzando o Estreito de leste a oeste, em parte com o transpondedor desligado", informou Matt Wright, analista da Kpler.

