oriente médio
Tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz caiu 90%, segundo consultoria Kpler
Informação foi divulgada nesta quarta-feira (4)
O tráfego de petroleiros que atravessam o Estreito de Ormuz caiu 90% em uma semana, informou, nesta quarta-feira (4), a empresa de análises Kpler, enquanto o Irã continua com sua campanha de represálias no Golfo.
"Diferentemente de outros tipos de navios, cujos movimentos cessaram em grande medida, alguns petroleiros seguem cruzando o Estreito de leste a oeste, em parte com o transpondedor desligado", informou Matt Wright, analista da Kpler.