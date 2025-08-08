Sex, 08 de Agosto

Trafego marítimo é suspenso no estreito de Dardanelos por incêndios na Turquia

Mais de 270 bombeiros e socorristas foram mobilizados, apoiados por oito aviões, quatro helicópteros e 45 caminhões-cisterna, segundo as autoridades

Pessoas trabalhando para extinguir um incêndio florestal em Canakkale, noroeste da Turquia, na região de Mármara.Pessoas trabalhando para extinguir um incêndio florestal em Canakkale, noroeste da Turquia, na região de Mármara. - Foto: Agência de Notícias Demiroren / AFP

O tráfego marítimo foi suspenso nesta sexta-feira (8) no movimentadíssimo estreito de Dardanelos, noroeste da Turquia, devido a incêndios perto da cidade de Çanakkale, anunciou o Ministério turco dos Transportes.

Diante do avanço das chamas, três comunidades e cerca de 50 moradores de uma casa de repouso na província de Çanakkale tiveram que ser evacuados, informou o governo local.

Imagens divulgadas pela imprensa turca mostram bombeiros abandonando um de seus caminhões em chamas em uma estrada florestal próxima a residências.

As autoridades alertaram que rajadas de vento de 70 a 75 km/h atingirão a região neste fim de semana, quando as previsões indicam temperaturas de até 35 graus Celsius.

Mais de 270 bombeiros e socorristas foram mobilizados, apoiados por oito aviões, quatro helicópteros e 45 caminhões-cisterna, segundo as autoridades.

Fronteira natural entre a Europa e a Ásia, o estreito de Dardanelos conecta, ao longo de 60 quilômetros, o Mar Egeu ao Mar de Mármara, que banha a costa sul de Istambul e que, por sua vez, se comunica com o Mar Negro através do estreito de Bósforo.

Um total de 45.849 navios atravessaram o estreito de Dardanelos em 2024, segundo o ministério.

A província de Çanakkale é um popular destino turístico que abriga o sítio arqueológico das ruínas da antiga Troia.

No século XX, foi palco da Batalha de Dardanelos (março de 1915 – janeiro de 1916), uma das derrotas mais sangrentas das forças aliadas durante a Primeira Guerra Mundial frente ao Império Otomano.

