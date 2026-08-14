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Guerra no Oriente Médio Tráfego pelo Estreito de Ormuz se recupera de forma acentuada, mostra plataforma Das 13 embarcações, nove utilizaram a roda aconselhada pelo governo iraniano e quatro rotas permaneceram indeterminadas

O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz aumentou na quinta-feira, com 13 travessias confirmadas - um aumento de 44% em relação ao dia anterior, segundo a plataforma de inteligência de dados e análise de commodities Kpler.

Das 13 embarcações, nove utilizaram a roda aconselhada pelo governo iraniano e quatro rotas permaneceram indeterminadas.

"A atividade (no estreito de) Bab el Mandeb foi mais estável, com 29 travessias confirmadas, um aumento de 4%. 18 embarcações entraram no Mar Vermelho e 11 saíram, enquanto duas travessias não foram identificadas", disse a Kpler na rede X.

Hormuz Traffic Rebounds Sharply



Maritime traffic through the Strait of Hormuz picked up on 13 August, with 13 confirmed crossings, a 44% day on day increase from nine. Of these, nine vessels used the Iranian Unilateral Scheme, none were confirmed on the Hormuz TSS and four… pic.twitter.com/KXUlbFySsu — Kpler (@Kpler) August 14, 2026

A plataforma acrescentou que não foram relatados novos ataques a embarcações na quinta-feira(13).

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