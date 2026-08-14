Sex, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta14/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Tráfego pelo Estreito de Ormuz se recupera de forma acentuada, mostra plataforma

Das 13 embarcações, nove utilizaram a roda aconselhada pelo governo iraniano e quatro rotas permaneceram indeterminadas

Reportar Erro
Tráfego pelo Estreito de Ormuz se recupera de forma acentuada, mostra plataformaTráfego pelo Estreito de Ormuz se recupera de forma acentuada, mostra plataforma - Foto: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP

O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz aumentou na quinta-feira, com 13 travessias confirmadas - um aumento de 44% em relação ao dia anterior, segundo a plataforma de inteligência de dados e análise de commodities Kpler.

Das 13 embarcações, nove utilizaram a roda aconselhada pelo governo iraniano e quatro rotas permaneceram indeterminadas.

Leia também

• Petroleiro é atingido por drone no Estreito de Ormuz

• EUA ameaça Irã com isolamento econômico "como o mundo nunca viu"

• Irã afirma que controla o Estreito de Ormuz e contradiz Trump

"A atividade (no estreito de) Bab el Mandeb foi mais estável, com 29 travessias confirmadas, um aumento de 4%. 18 embarcações entraram no Mar Vermelho e 11 saíram, enquanto duas travessias não foram identificadas", disse a Kpler na rede X.

 

A plataforma acrescentou que não foram relatados novos ataques a embarcações na quinta-feira(13).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter