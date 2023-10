A- A+

Rio de Janeiro Traficante BMW, envolvido na morte de médicos, está entre os procurados em operação no Rio Agentes atuam no Complexo da Maré, na Vila Cruzeiro e na Cidade de Deus

Uma operação envolvendo mil agentes das polícias Civil e Militar acontece no Complexo da Maré e na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste. Os alvos, segundo o secretário estadual de Polícia Civil, José Renato Torres, são homens da maior facção criminosa do Rio. Um deles é Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW.

"Essa é nossa expectativa, de capturá-lo com vida para que esclareça ainda mais as circunstâncias de como tiraram as vidas de inocentes, dos médicos (mortos na Barra da Tijuca)" disse Torres, que não divulgou informações sobre o possível paradeiro de BMW, para manter o sigilo da operação.

Segundo o secretário de Polícia Civil, BMW é o último integrante do chamado “Grupo Sombra” a ser encontrado: os outros quatro suspeitos de integrarem a quadrilha foram mortos e deixados dentro de dois carros na Zona Oeste do Rio, após a execução dos médicos. Além dele, foram selecionados os mandatos de todos os integrantes da maior facção do Rio, entre chefes e demais integrantes, segundo o secretário de Polícia Civil.

A operação desta segunda-feira (9) conta com imagens de drones e de câmeras corporais, acompanhadas em tempo real no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, região central do Rio. De acordo com o secretário de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho, todos os agentes que atuam na Cidade de Deus estão com o equipamento, assim como os envolvidos no cerco nas comunidades da Maré — nem todos os agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no entanto, usam as câmeras corporais.

"As unidades especiais têm um cronograma a cumprir, determinado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). No momento, parte da tropa empregada está usando o equipamento" detalhou Marinho.

Os médicos Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33, Diego Ralf de Souza Bomfim, de 35, e Daniel Sonnewend Proença estavam num quiosque na Avenida Lúcio Costa quando três bandidos armados dispararam 33 tiros contra eles. Marcos e Perseu morreram no local. Diego chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Daniel segue internado num hospital particular.

Apoio federal

Nas últimas duas semanas, reuniões entre representantes do governo do estado e integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública definiram um apoio federal na segurança pública no Rio. Neste instante, segundo o secretário de Polícia Militar, ação conjunta se deu na área da inteligência, sem efetivo na rua ainda.

Os encontros ocorreram após a divulgação de uma investigação da Polícia Civil, que identificou um centro de treinamento para criminosos no Complexo da Maré. Na última sexta-feira (6), em coletiva, o governador Cláudio Castro chegou a dizer que as polícias não tinham realizado operações na Maré porque “os líderes já foram embora”.

"A nossa operação inicial, denominada operação Maré, se tornou pública e, a partir daí, passamos a monitorar os chefes dessa localidade. A atividade de Inteligência detectou que houve uma grande migração para a Vila Cruzeiro e a Cidade de Deus. Por isso houve esse desdobramento nessas outras duas comunidades" disse José Renato Torres.

Segundo o secretário de Polícia Civil, as investigações dessa facção criminosa também envolvem a morte dos médicos. A principal linha de investigação é de que os suspeitos de executarem os médicos foram mortos pelos próprios traficantes, entre eles o mandante do crime, Philip Motta Pereira, o Lesk, que "queria vingar a morte de um comparsa", segundo Torres. Para o inquérito ser concluído pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), no entanto, faltam provas testemunhais.

Helicópteros atingidos

Nesta manhã, foram registrados intensos confrontos na Vila Cruzeiro. Dois helicópteros, um da Polícia Militar e outro da Civil, foram atingidos. Ninguém ficou ferido, mas foi feito um pouso de emergência, como procedimento de segurança, para apurar as avarias. Já na Maré e na Cidade de Deus, os confrontos foram menos intensos.

Até as 9h da manhã, o balanço é de quatro presos, além de drogas e munições de armas calibre.50, na Nova Holanda, além de um centro de confecção de drogas e bombas no Parque União.

"Um laboratório de refino de drogas e de confecção de artefatos explosivos (foi encontrado no Parque União). Está sendo tudo arrecadado, sendo periciado e encaminhado para a Cidade da Polícia, na Delegacia de Repressão a Entorpecentes" explicou José Renato Torres.

