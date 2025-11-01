A- A+

Notícias Traficante BMW usaria empresas de fachada para lavar dinheiro, diz MPRJ; entenda Juan Breno Malta Ramos é apontado como incentivador da expansão da facção na Zona Sudoeste

Um dos denunciados pelo assassinato de três médicos na orla da Barra da Tijuca, em outubro de 2023, Juan Breno Malta Ramos, o BMW, volta a ser alvo de uma denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Seu nome está entre os listados em relatório do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que detalha a investigação sobre os principais chefes do Comando Vermelho (CV).

Gerente do tráfico na Gardênia Azul, uma das comunidades da Zona Sudoeste tomadas das mãos da milícia, BMW é apontado como "o principal incentivador da ampliação da facção em territórios" da grande Jacarepaguá.

Seu destaque dentro da facção, aponta o MPRJ, faz com que arrecade mais dinheiro, com indícios de empresas de fachada usadas para lavar dinheiro.

Uma dessas empresas seria uma pizzaria, instalada dentro da Gardênia Azul. A atuação de BMW inclui ainda, de acordo com a denúncia, o controle sobre câmeras de segurança dentro da Penha e da Gardênia, que monitoram, por exemplo, a chegada de policiais, e até a negociação, com facções rivais, a liberação de traficantes detidos.

Chefe do grupo de matadores nomeado de Equipe Sombra, aquele denunciado pela morte dos médicos na Barra, BMW é ainda aquele responsável por oferecer treinamento aos soldados do tráfico, além de orientar as punições e participar dos chamados "tribunais do tráfico", com autonomia para determinar até a execução de rivais de menor expressão.

"Além disso, em nome do predomínio violento da facção criminosa Comando Vermelho, o denunciado Juan Breno orienta a prática de punições e tortura contra moradores", diz trecho da denúncia, que anexa uma imagem de uma mulher mergulhada numa banheira de gelo, só com a cabeça de fora.

Na legenda do registro fotográfico, ela é apresentada como "brigona que gosta de arrumar confusão no baile" e que essa é a "melhor forma" de punição, já que "não quer bater em morador".

Em outro episódio, um homem amordaçado e algemado é arrastado por um carro, vestindo short, sem camisa. "Em meio a gritos implorando por perdão", o alvo da punição cita BMW diversas vezes, enquanto o denunciado "faz piada do sofrimento alheio, debochando da vítima agonizante", diz o MP.

As imagens, fortes, mostram o homem justificando-se sobre cifras. BMW então manda o alvo calar a boca e só para o carro quando vê um possível desmaio do punido: "Ih, apagou", diz.

BMW também ostenta armas: de acordo com o MP, o armamento é " de uso restrito militar de alta letalidade e bastante variado". Algumas das armas são um fuzil AK-47, e outro, de modelo FN SCAR-L, de origem belga.

