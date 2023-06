A- A+

Rio de Janeiro Traficante FB é condenado a 225 anos de prisão por morte de PMs em queda de helicóptero no Rio Para a Justiça, Fabiano Atanásio da Silva foi o mandante de ataque ocorrido em 2009 no Morro dos Macacos, comunidade da Zona Norte do Rio

O traficante Fabiano Atanásio da Silva, o FB, foi condenado a 225 anos de prisão e 1.200 dias de multa pela morte de três policiais militares e a tentativa de homicídio de outros seis durante um ataque que resultou na queda de um helicóptero da PM no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu em 2009. A sentença foi lida nesta quarta-feira pela juíza Tula Corrêa de Mello, do III Tribunal do Júri. As informações são do Bom Dia Rio, da TV Globo.

FB responde também por associação para o tráfico com agravante de posse ilegal de arma e uso de fogo como meio cruel. O traficante participou do julgamento — que durou 22 horas — de forma remota, pois está preso no presídio federal de Catanduvas, no Paraná.

Além da tentativa de homicídio dos PMs que estavam na aeronave, FB foi condenado também por tentar matar outros três que estavam em solo, participando da operação.

“Foi uma ação nefasta que se assemelha a um ato terrorista. O abate, simbolicamente, representa o poderio bélico da facção criminosa. E atinge diretamente a população em geral. As imagens, por si só, causam danos inigualáveis”, disse a juíza Tula Mello na sentença.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, durante a tentativa de invasão ao Morro dos Macacos, Atanásio e outro dois traficantes, já condenados, dispararam contra o helicóptero Fênix 03, tripulado por uma equipe de seis policiais. Os tiros, além de atingirem os PMs, causando lesões, provocaram um incêndio na parte traseira da aeronave, obrigando seu pouso forçado.

O helicóptero acabou tombando e, após o desembarque de Marcelo Vaz de Souza, Marcelo de Carvalho Mendes, Anderson Fernandes dos Santos e Izo Gomes Patrício, se incendiou por completo com Marcos Stadler Macedo e Edney Canazaro de Oliveira no seu interior. Além desses dois policiais, Izo Gomes Patrício também morreu devido às lesões provocadas pelos tiros efetuados pelos traficantes e queimaduras graves.

Em depoimento, tripulantes que sobreviveram à queda contaram que duas aeronaves davam apoio a equipes da Polícia Militar após a corporação ser acionada para debelar uma tentativa de invasão de traficantes rivais no Morro dos Macacos. A primeira missão daquela manhã foi levar munição para colegas encurralados no alto do morro e permitir saída deles daquela situação. Neste primeiro momento, o helicóptero Fênix 03 — que viria a ser derrubado mais tarde — foi atingido na porta esquerda.

