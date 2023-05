A- A+

Policiais militares foram denunciados por traficantes de drogas por extorsão feita após uma apreensão de drogas que ocorreu em 20 de julho de 2021, quando os agentes trabalhavam no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, na região da BR-101.

Os policiais, que não tiveram os nomes informados pela Polícia Civil de Pernambuco, exigiram R$ 6 mil para liberar dois criminosos que foram detidos com 6 quilos de maconha, sendo R$ 3 mil de cada um.

As investigações da denúncia resultaram na expedição de quatro mandados de busca e apreensão em desfavor dos policiais, cumpridos na data da deflagração da Operação Militia, na última sexta-feira (19), quase dois anos após o fato. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara da Justiça Militar Estadual para endereços no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

Detalhes do caso foram apresentados pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (22), no Recife. De acordo com o delegado Ivaldo Pereira, do Grupo de Operações Especiais (GOE), as diligências da investigação confirmaram a denúncia dos traficantes. No dia, os policiais detiveram os criminosos com a droga e não registraram o caso em nenhuma delegacia.

“Os criminosos que delataram o fato criminoso perpetrado por policiais. A gente recebeu essa informação com tristeza, mas realizamos a nossa atribuição, que é investigar os policiais. Conseguimos, através das diligências, das medidas judiciais, comprovar o que havia sido dito pelos criminosos”, explicou Ivaldo Pereira.

Os policiais não foram presos, acrescentou o delegado do GOE, mas tiveram celulares apreendidos. “Esses policiais não tiveram o mandado de prisão expedido, mas apenas os mandados de busca. Na residência, encontramos armamento devidamente registrado, que pertence aos policiais”, completou.

O dinheiro pedido na extorsão seria depositado na conta bancária da companheira de um dos policiais, segundo a investigação policial. Um dos traficantes chegou a realizar o depósito de R$ 3 mil.

“Um deles conseguiu o valor de R$ 3 mil e foi liberado, o outro permaneceu com os policiais militares, que queriam os R$ 3 mil em mãos. Porém, devido à demora, eles desconfiaram e resolveram liberar esse segundo indivíduo”, detalhou o delegado.

"O fato a ser observado é que essa droga e essa ocorrência jamais foram apresentadas a uma delegacia de polícia, não foi verificado nenhum Boletim de Ocorrência em relação a esse fato”, concluiu Ivaldo Pereira.

De acordo com a Polícia Civil, as autoridades competentes foram informadas sobre a conduta irregular dos policiais e, imediatamente, as medidas cabíveis foram tomadas. Os agentes envolvidos serão responsabilizados pelos seus atos perante à justiça. Segundo o delegado, os policiais foram afastados das ruas e não podem mais se aproximar das vítimas, trabalhando apenas em setores administrativos.

Um procedimento disciplinar foi instaurado na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social para investigar a conduta dos policiais. O inquérito em andamento, conduzido pela Polícia Civil, será posteriormente encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco para análise e tomada das medidas cabíveis.

Em relação aos traficantes, após a denúncia e posterior cumprimento de mandados, a polícia informou que segue investigando o caso.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco para saber se a corporação tem algum posicionamento sobre o caso. "As investigações ficaram afetas à PCPE", disse a PMPE.

Veja também

Sudão ONU teme 'etnicização' do conflito no Sudão