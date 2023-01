Traficantes tentam entregar droga em shopping e são presos após perseguição e tiroteio em Paulista

A- A+

Uma entrega de drogas no estacionamento do Shopping Norte, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, terminou com dois homens presos, na noite de terça-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos, de 20 e 29 anos, foram autuados por tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma.

Em nota, a Polícia Militar explicou que o Batalhão de Policiamento de Guardas (BPGD) recebeu informações sobre uma entrega de drogas dentro do centro de compras, localizado na avenida Doutor Cláudio Gueiros Leite.

Os policiais seguiram para o local com informações sobre as características do veículo usado pela dupla. Os suspeitos fugiram após a tentativa de abordagem por parte dos militares.

Segundo a corporação, os dois ultrapassaram a corrente de entrada do estacionamento. Eles começaram a atirar contra a polícia, que revidou.

"O efetivo policial seguiu em acompanhamento e com apoio do 17º Batalhão, conseguiram prender os envolvidos na ação", acrescentou a PM.

A perseguição durou cerca de cinco quilômetros, tendo passado por várias vias e bairros da cidade. O carro parou na avenida João Pereira de Oliveira, na Manepá, e estava sem pneus.

A ação policial apreendeu um revólver calibre .38, cinco munições 9mm e duas sacolas plásticas com uma porção de "substância análoga à maconha".

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Paulista para serem tomadas as medidas legais cabíveis.

Veja também

queijo Empresa paga R$ 5 mil para pessoas comerem queijo antes de dormir; entenda