CRIMINALIDADE Tráfico de drogas: homem é preso com mais de mil comprimidos de ecstasy, na Zona Oeste do Recife Operação visa combater tráfico interestadual

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na última segunda-feira (4), no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife. A prisão aconteceu durante operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, visando combater o tráfico interestadual de entorpecentes.

Material foi preso no Recife | Foto: Divulgação/PF

Segundo a PF, as investigações apontaram que uma encomenda seria entregue num endereço do bairro, contendo drogas sintéticas, via Correios. Munidas das informações, as equipes federais montaram campana no local e fizeram a abordagem no momento da entrega.

Verificando a caixa, os agentes encontraram cerca de mil comprimidos de ecstasy, uma substância entorpecente de alto poder estimulante. A quantidade equivale a quase um quilo do produto.

Além da droga, foram apreendidos apetrechos utilizados para estampar a marca do produto ilícito, além de aparelhos.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à superintendência da PF no Recife. Lá, foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi submetido a exame de corpo de delito, no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, centro da cidade.

Posteriormente, foi apresentado à audiência de custódia, onde teve a prisão preventiva decretada. Logo em seguida, foi levado ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça.

