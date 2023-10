Tráfico e lavagem de dinheiro: megaoperação tem alvos em Pernambuco e outros 19 estados

A- A+

Uma megaoperação da Polícia Civil de Pernambuco desencadeada na manhã desta quarta-feira (25) mira alvos suspeitos de tráfico de drogas, financiamento do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a corporação, foram expedidos 66 mandados de prisão e 84 mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em Pernambuco e em outros 19 estados.

Em Pernambuco, os alvos estão indo para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) e para o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Dracco). A Operação Efeito Helicóptero também tem sequestro de veículos e imóveis, bloqueio judicial de ativos financeiros e criptoativos e revogação do registro e/ou porte de arma de fogo.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades do Recife e de Igarassu, Abreu e Lima, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Caruaru, Limoeiro e Itaquitinga.

As investigações começaram em outubro de 2022, sob a presidência do delegado José Custódio, da Diretoria Integrada Metropolitana, com o objetivo de apurar a participação dos criminosos. A Polícia Civil também contou com o apoio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio do projeto Impulse.

Trabalha na execução um total de 340 policiais civis de Pernambuco e de outros estados, bem como policiais federais, delegados, agentes e escrivães.

Entre os estados onde são cumpridos mandados, estão:

Amazonas

Piauí

Roraima

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Paraná

Santa Catarina

São Paulo

Ceará

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Pará

Paraíba

